Министр рассказал о самочувствии Бориса Джонсона

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Министр жилищного строительства Британии Роберт Дженрик рассказал о самочувствии премьер-министра страны Бориса Джонсона после госпитализации из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

Он отметил, что премьер-министр восстанавливается после госпитализации в своей загородной резиденции Чекерс.

Дженрик уточнил, что Джонсон имел несколько контактов с британскими министрами, по большей части с его офисом на Даунинг-стрит.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.

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