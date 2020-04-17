Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус, пишет РИА «Новости».
По мнению Лукашенко, российские тесты часто дают ошибочные результаты.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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