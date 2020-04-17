МИД России назвал «вымышленными» обвинения США в адрес Венесуэлы
Обвинения США в адрес Венесуэлы о причастности к незаконному трафику наркотиков являются необоснованными, указано в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Анализ российского МИДа показал, что претензии Вашингтона в адрес Каракаса являются вымышленными, говорится в заявлении. Министерство ссылается на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности в июне 2019 года, где высоко оценивается деятельность Венесуэлы по пресечению наркотрафика из Колумбии в США.
Кроме того, в докладе отмечаются усилия венесуэльского правительства по обеспечению самого низкого уровня потребления в Латинской Америке, подчеркивает МИД.
Министерство напоминает американским коллегам о призыве президента России Владимира Путина отказаться от торговых войн и санкций на фоне пандемии.
Ранее стало известно, что США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и четырех других представителей власти страны в наркотерроризме.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме