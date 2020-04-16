В Кремле оценили намерение Трампа отправить в Россию аппараты ИВЛ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы предоставить России аппараты ИВЛ для помощи в борьбе с коронавирусом. передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это очень позитивно», — отметил Песков.

По его словам, об этой готовности американский президент говорил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе недавнего телефонного разговора.

» У США был период, когда они только раскручивали масштабное производство аппаратов ИВЛ. В тот момент им была оказана помощь. Сейчас промышленность США набирает обороты. При необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», — сказал Песков.

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