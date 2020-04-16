Матвиенко: Парад Победы состоится в этом году

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парад Победы состоится в этом году, однако дата будет зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, решение о том, пройдет ли Парад Победы 9 мая или позже, будет принято руководством России в ближайшие дни.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три источника из администрации президента сообщило, что в Кремле приняли решение о переносе Парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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