Лавров предостерег от попыток политизировать тему COVID-19 и действия ВОЗ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не политизировать тему коронавируса и действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с инфекцией. Об этом сообщает RT.

Глава МИД отметил, что хронология событий, напротив, говорит о том, что ВОЗ действовала эффективно.

Лавров также предостерег от попыток политизировать действия по борьбе с вирусом той или страны.

Он призвал концентрироваться на конкретных мерах по недопущению распространения инфекции и минимизации ущерба.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,9 млн.

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