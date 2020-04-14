Лавров предостерег от попыток политизировать тему COVID-19 и действия ВОЗ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не политизировать тему коронавируса и действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с инфекцией. Об этом сообщает RT.
Глава МИД отметил, что хронология событий, напротив, говорит о том, что ВОЗ действовала эффективно.
Лавров также предостерег от попыток политизировать действия по борьбе с вирусом той или страны.
Он призвал концентрироваться на конкретных мерах по недопущению распространения инфекции и минимизации ущерба.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,9 млн.
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