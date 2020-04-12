Песков рассказал о характерной черте Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обладает характерной чертой – изнутри убеждается, что система функционирует правильно. Об этом помощник политика сказал, комментируя критические высказывания
в адрес президента после его посещения больницы в Коммунарке.
«Это характерная черта президента. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время ЧС функционирует правильно», — цитирует его «Интерфакс».
Также пресс-секретарь уверил, что Путин всегда принимает все меры предосторожности.
«Это далеко от того, чтобы быть каким-то, скажем так, безрассудством», — добавил он.
24 марта Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением и диагнозом COVID-19. Позднее, 31 марта стало известно, что главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.
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