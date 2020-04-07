Борис Джонсон не подключен к аппарату ИВЛ, но остается в реанимации
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не изменилось после того, как его перевели в реанимацию. Политик в настоящее время не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает The Guardian со ссылкой на слова главы канцелярии кабинета министров Майкла Гоува.
«Джонсон не подключен к аппарату ИВЛ. Он получает кислородную поддержку, и одна из причин пребывания в реанимации заключается в том, что он мог в любую минуту ее получить», — сказал Гоув.
Политик также отметил, что правительство страны функционирует в штатном режиме и без премьер-министра. Обязанности Джонсона в настоящее время исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом. Он самоизолировался в своем доме, однако после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.
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