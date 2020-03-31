Россия направит гуманитарную помощь США для борьбы с COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва направит гуманитарную помощь США для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» .

По словам представителя Кремля, российский самолет может отправиться в Соединенные Штаты до конца текущих суток. На его борту находятся медицинская техника и средства защиты.

Песков рассказал, что помощь в борьбе с инфекцией президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу во время телефонного разговора 30 марта.

Президент США с благодарностью принял поддержку России, заявил Песков.

Ранее стало известно, что число смертей от коронавируса в США побило показатель Китая. В стране от COVID-19 скончались 3415 человек.

Всего в мире зарегистрировано 839 553 случая заражения коронавирусом, умерли 41 329 человек, вылечились 176 086.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.