В Москве легковушка влетел в автобус с людьми и попала на видео

В Москве на видео сняли легковушку, которая протаранила автобус с людьми

В Москве легковая машина врезалась в пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«ДТП произошло на Кировоградской улице: автомобиль протаранил городской автобус, сообщают наши подписчики. Пострадавших, судя по всему, нет, пассажиры из автобуса вышли, скорая не приезжала», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на месте ДТП собрались люди. Кроме того, красная машина получила повреждения, а ее детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Ярославской области столкнулись Lada и Volkswagen Teramont. На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобиль Lada в момент ДТП разорвало на части, которые разлетелись по дороге. Далее заметно, что иномарка вылетела в кювет. В результате аварии водитель отечественного транспорта, мужчина 2000 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажиры иномарки пострадали. Прибывшие медики госпитализировали людей с травмами разной степени тяжести.

Ранее автомобиль с людьми опрокинулся на МКАД.