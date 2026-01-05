Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу

И. о. президента Венесуэлы Родригес призвала Трампа к миру и диалогу

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес опубликовала обращение к американскому лидеру Дональду Трампу, в котором призвала к миру и диалогу. Пост появился в Telegram-канале политика.

«Наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. <...> Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятила свою жизнь», — написала Родригес.

Она добавила, что мечтает, чтобы Венесуэла стала великой державой.

3 января американские войска нанесли удары по территории Венесуэлы. В том числе взрывы произошли в Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Комментируя ситуацию, Трамп назвал успешной операцию, проведенную в латиноамериканской стране. Также он заявил, что военнослужащие Вооруженных сил США захватили президента республики Николаса Мадуро и его супругу. По словам хозяина Белого дома, Мадуро больше не является главой государства, при этом США берут на себя управление Венесуэлой «до передачи власти».

5 января Трамп сообщил, что Вашингтон не видит необходимости в повторном применении военной силы против латиноамериканской страны.

Ранее президент США высказался о возможности проведения выборов в Венесуэле.