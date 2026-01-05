Размер шрифта
Забарный признан худшим игроком «ПСЖ»

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник французского «ПСЖ» Илья Забарный получил худшую оценку за свою игру в матче 20-го тура чемпионата Франции по версии портала Sofascore.

Индивидуальный показатель Забарного составил 5,9 балла, что стало наихудшим результатом в составе команды.

Встреча против столичного «Парижа» завершилась победой «ПСЖ» со счетом 2:1. При этом Забарный оказался вторым по низкой оценке среди обеих команд — хуже сыграл только вратарь соперника Кевин Трапп (5,8 балла). Игра украинского защитника подверглась критике со стороны экспертов из-за его ошибок в оборонительных действиях.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее главный тренер «ПСЖ» высказался о Сафонове.

