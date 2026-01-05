Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В силовых структурах заявили, что военные нацбатов ВСУ притворяются беженцами

ТАСС: военные нацбатов ВСУ часто покидают свои позиции под видом беженцев
Zohra Bensemra/Reuters

Военнослужащие нацбатов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко переодеваются в гражданскую одежду и под видом беженцев покидают свои позиции, если к ним прорываются российские подразделения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры в РФ.

По словам источника агентства, бегство бойцов украинских нацбатов с поля боя не всегда представляет собой хаотичный процесс. Часто это санкционированная Киевом передислокация формирований ВСУ, цель которой заключается в сохранении карательных функций в тылу.

«Часто при особо стремительных прорывах [Вооруженных сил РФ], когда техника становится обузой, они (военнослужащие нацбатов ВСУ — «Газета.Ru») прибегают к тактике скрытного выхода: бросают форму, переодеваются в гражданку и пытаются просочиться через лесопосадки или выехать на частном транспорте под видом беженцев», — рассказали в силовых структурах.

Там отметили, что были случаи, когда бойцы украинских нацбатов в ходе бегства с позиций использовали санитарные машины. С их помощью эвакуировали целые группы командного состава формирований ВСУ.

4 января в силовых структурах заявили, что командование украинских нацбатов спасает своих идеологически настроенных бойцов, жертвуя обычными солдатами.

Ранее в РФ осудили 15 участников украинского нацбата «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562183_rnd_8",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+