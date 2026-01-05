ТАСС: военные нацбатов ВСУ часто покидают свои позиции под видом беженцев

Военнослужащие нацбатов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко переодеваются в гражданскую одежду и под видом беженцев покидают свои позиции, если к ним прорываются российские подразделения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры в РФ.

По словам источника агентства, бегство бойцов украинских нацбатов с поля боя не всегда представляет собой хаотичный процесс. Часто это санкционированная Киевом передислокация формирований ВСУ, цель которой заключается в сохранении карательных функций в тылу.

«Часто при особо стремительных прорывах [Вооруженных сил РФ], когда техника становится обузой, они (военнослужащие нацбатов ВСУ — «Газета.Ru») прибегают к тактике скрытного выхода: бросают форму, переодеваются в гражданку и пытаются просочиться через лесопосадки или выехать на частном транспорте под видом беженцев», — рассказали в силовых структурах.

Там отметили, что были случаи, когда бойцы украинских нацбатов в ходе бегства с позиций использовали санитарные машины. С их помощью эвакуировали целые группы командного состава формирований ВСУ.

4 января в силовых структурах заявили, что командование украинских нацбатов спасает своих идеологически настроенных бойцов, жертвуя обычными солдатами.

Ранее в РФ осудили 15 участников украинского нацбата «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).