Стало известно, как защититься от схемы с «украденным телефоном»

Преступники заранее собирают персональные данные россиян — ФИО, дату рождения и другие сведения, — после чего звонят в банк и представляются владельцем карты, заявляя об утрате телефона, заявила «Газете.Ru» руководитель юридической службы «ВЕГАСТЕХ» Зара Горбушина. Она рассказала, что делать жертвам мошенников.

10 декабря сообщалось, что мошенники начали массово блокировать банковские карты россиян, используя новую схему с якобы «утерянным телефоном» и угрозами в адрес жертвы. После блокировки счета аферисты давят на страх за близких и имитируют официальные звонки от экстренных служб, чтобы вынудить человека выйти с ними на связь и перевести деньги. В соответствии с регламентами безопасности кредитная организация блокирует карту. Далее жертве начинают поступать звонки и сообщения с угрозами семье и здоровью, а также массовые «обращения» в полицию и МЧС от ее имени. Конечная цель такой атаки — заставить человека вступить в контакт с злоумышленниками и под давлением перевести им деньги.

По словам Горбушиной, если данные человека уже могли оказаться в руках злоумышленников, нужно немедленно:

• сменить пароли ко всем важным аккаунтам — интернет-банку, почте, соцсетям,

• при малейших сомнениях запросить перевыпуск карты и до получения новой отключить онлайн-операции,

• уведомить компании и сервисы, где ранее оставлялись персональные данные, и попросить усилить контроль за операциями.

Юрист подчеркнула, что банк не имеет права требовать от клиента перевода денег «на безопасный счет» или передачи конфиденциальной информации по телефону. При любых сомнениях Горбушина призвала сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с банком через официальный номер или обратиться в полицию. Соблюдение этих правил существенно снижает риск стать жертвой новой схемы и помогает сохранить финансы в безопасности, предупредила юрист.

По словам Горбушиной, основа безопасности — максимальная защита персональных данных.

«Нельзя сообщать по телефону или в интернете ФИО, дату рождения, реквизиты карт, CVV-коды, пароли и SMS-коды. Настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают эти данные у клиентов», — подчеркнула юрист.

Она рекомендовала россиянам включить двухфакторную аутентификацию во всех критически важных сервисах — онлайн-банкинге, электронной почте, соцсетях. Это создает дополнительный барьер даже при утечке паролей, сказала эксперт. По словам Горбушиной, нужно регулярно проверять историю входов в аккаунты и при малейших подозрениях сразу менять пароли и отключать подозрительные сессии. Эксперт подчеркнула, что нельзя выкладывать в соцсети адрес проживания, номер телефона, фото документов и сведения о месте работы, тщательно настраивать приватность профиля. Юрист призвала использовать сложные уникальные пароли из букв разного регистра, цифр и спецсимволов и не повторять их в разных сервисах. Для хранения Горбушина рекомендовала использовать менеджеры паролей. Также эксперт посоветовала установить антивирус на все устройства и регулярно обновлять операционную систему и приложения.

