Новости политики

Токаев высказался о физической форме Путина

Токаев: Путин в Бишкеке показал прием дзюдо и отстоял честь старшего поколения
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Туркестан» рассказал, как во время поездки в Бишкек президент России Владимир Путин провел прием против молодого дзюдоиста и «отстоял честь старшего поколения».

Таким образом казахстанский лидер ответил на вопрос журналиста о том, кто из коллег — лидеров стран СНГ занимается спортом.

Токаев и Путин посетили Бишкек в ноябре 2025 года. Глава РФ и другие лидеры стран СНГ тогда приняли участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Токаев добавил, что также «физически силен» президент Азербайджана Ильхам Алиев, который не пропускает тренировки. Президент Киргизии Садыр Жапаров играет в футбол, премьер-министр Армении Никол Пашинян — велосипедист, белорусский лидер Александр Лукашенко играет в хоккей, а у главы Таджикистана Эмомали Рахмона закалка воина-моряка, рассказал казахстанский президент.

Ранее Токаев высказался о встрече Путина и Назарбаева.

