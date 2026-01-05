Размер шрифта
Российского блогера ограбили в Париже: «Держал нож у горла»

Блогер Игорь Синяк сообщил об ограблении квартиры в Париже
theigorsinyak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Игорь Синяк сообщил в Telegram-канале об ограблении квартиры в Париже.

Синяк рассказал, что ночью в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. Блогер подчеркнул, что злоумышленники были темнокожими. За несколько секунд неизвестные выломали дверь и влетели в квартиру.

«Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры», — рассказал блогер.

Синяк уверен, что ограбление было совершено по наводке. По его словам, бандиты знали, где находятся его дорогостоящие сумки и ювелирные украшения. Все ценные вещи и драгоценности были украдены. После происшествия блогер сразу же вызвал полицию.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

В октябре 2023-го Игоря Синяка оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Дайнеко сообщила об ограблении.

