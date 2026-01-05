Российские ученые в течение трех лет создадут экспресс-тест для выявления рака

Текутьева: в России в течение трех лет появится тест-система для выявления рака

Директор Передовой инженерной школы (ПИШ) ДВФУ Людмила Текутьева рассказала ТАСС, что в течение трех лет в России появится тест-система для выявления рака.

«Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний. <...> были найдены уникальные морские микроорганизмы, бактерии, из природных источников, способные продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы. Эти ферменты применимы в тест-системах для быстрой диагностики рака», — поделилась Текутьева.

Она добавила, что изделие является медицинским, поэтому ему необходимо пройти определенные этапы проверки. В частности, клинические испытания тест-системы планируется завершить в течение трех лет.

В конце декабря директор Института персонализированной онкологии Первого МГМУ, доктор медицинских наук, профессор Марина Секачева рассказала, что в 2025 году российские онкологи сделали сразу несколько шагов к персонализированному лечению рака — от разработки первого в мире TCR-T-препарата против рака молочной железы и регистрации анализа крови для раннего выявления опухолей.

