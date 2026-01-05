Части СВУ для ликвидации генерала Кириллова доставлялись из Польши

Составные элементы самодельного взрывного устройства (СВУ), при помощи которого был подорван начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, доставлялись частями из Варшавы под видом строительных принадлежностей. Об этом сообщил в интервью ТАСС участник процесса.

По его словам, подозреваемый в ликвидации военного Ахмаджон Курбонов собрал СВУ в одной из 10 арендованных квартир.

Кириллов и его помощник были подорваны 17 декабря 2024 года около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Ранее суд заочно арестовал троих причастных к теракту против генерала Кириллова.