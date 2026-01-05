В России могут появиться скидки в такси для многодетных семей

В России изучат вопрос установления льготных тарифов на такси для многодетных семей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный план.

Минтрансу РФ и региональным властям необходимо подготовить предложения по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок на такси.

Помимо этого, им нужно предусмотреть наличие в таксомоторных компаниях авто, оснащенных детскими креслами, а также обеспечить наличие машин, имеющих возможность перевозки родителей с детскими колясками. Реализовать поставленные задачи необходимо до 2030 года.

Согласно правительственному плану, к концу десятилетия в агломерациях и городах не менее чем до 85% должна быть увеличена доля общественного транспорта, срок эксплуатации которого не будет превышать нормативный.

В 2026 году несколько факторов приведут к росту тарифов такси в России. Среди прочего, с 1 марта вступают в силу требования о локализации автомобилей для такси. Это изменение способно существенно повлиять на структуру автопарка, скорость его обновления и общую финансовую модель работы перевозчиков.

Ранее в России подняли до 200 тысяч рублей штраф за перевозку детей без автокресел.