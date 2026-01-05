Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В России могут появиться скидки в такси для многодетных семей

Российские власти изучают вопрос введения скидок в такси для многодетных семей
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В России изучат вопрос установления льготных тарифов на такси для многодетных семей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный план.

Минтрансу РФ и региональным властям необходимо подготовить предложения по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок на такси.

Помимо этого, им нужно предусмотреть наличие в таксомоторных компаниях авто, оснащенных детскими креслами, а также обеспечить наличие машин, имеющих возможность перевозки родителей с детскими колясками. Реализовать поставленные задачи необходимо до 2030 года.

Согласно правительственному плану, к концу десятилетия в агломерациях и городах не менее чем до 85% должна быть увеличена доля общественного транспорта, срок эксплуатации которого не будет превышать нормативный.

В 2026 году несколько факторов приведут к росту тарифов такси в России. Среди прочего, с 1 марта вступают в силу требования о локализации автомобилей для такси. Это изменение способно существенно повлиять на структуру автопарка, скорость его обновления и общую финансовую модель работы перевозчиков.

Ранее в России подняли до 200 тысяч рублей штраф за перевозку детей без автокресел.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562171_rnd_6",
    "video_id": "record::957266d7-421b-4c12-9814-ae8fd2a3095a"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+