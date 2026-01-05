С начала 2025 года россияне приобрели в Финляндии 55 объектов недвижимости

Запрет на сделки с недвижимостью для россиян в Финляндии не остановил покупки

Запрет на сделки с недвижимостью для россиян и белорусов в Финляндии не остановил покупки. Об этом сообщает Yle со ссылкой на кадастровое ведомство страны.

Отмечается, что с начала 2025 года и до конца ноября российские граждане купили в Финляндии 55 объектов недвижимости, 35 из них — до вступления закона в силу.

Россияне приобрели недвижимость в регионах Кюменлааксо, Южное Саво и Северное Саво.

В июле 2025 года министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в стране вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссия и ряда других стран. По его словам, закон направлен на укрепление безопасности государства.

Позднее Хяккянен призвал правительство пересмотреть разрешение на покупку квартир гражданам России, которые приобретаются в виде акций в жилищных компаниях.

Ранее сообщалось, что в американском штате хотят запретить покупку земли иностранцам.