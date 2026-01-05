Размер шрифта
Эксперт назвал самые редкие драгоценные камни в мире

Эксперт Хазанов: мир охотится за кашмирскими сапфирами и синими гранатами
ФТС России

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал РИА Новости, что самыми популярными драгоценными камнями, за которыми охотится весь мир, являются кашмирские сапфиры и синие гранаты.

По его словам, на стоимость драгоценных камней влияют сразу несколько факторов — размеры и многочисленность месторождений, масштабы разработки. В результате иногда бриллианты оказываются дешевле рубинов, сапфиров и изумрудов.

«Большое значение имеет размер и масса камня, наличие в нем внутренних дефектов ..., цвет и его оттенки, степень прозрачности, форма огранки. Поэтому, например, кашмирский сапфир, имеющий васильково-синий шелковистый цвет ..., будет дороже плотно-синего бирманского <...> кашмирские сапфиры давно не добываются, и в силу редкости их попадания на рынок за ними идет настоящая охота. <...> То же самое можно сказать про синие гранаты», — поделился эксперт.

В декабре руководитель товарного направления в «585 Золотой» Татьяна Соларева рассказала, как проверить качество ювелирных изделий при покупке. По ее словам, при покупке ювелирного изделия особенно важно уделять внимание его официальным документам и маркировкам. Для украшений с драгоценными вставками в крупных сетях должен быть оформлен паспорт с подробными характеристиками как камня, так и металла.

Ранее стало известно, сколько москвичи потратили на ювелирку в 2025 году.

