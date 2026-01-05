У восьмилетней девочки остановилось сердце спустя два часа после приезда медиков

КП: в Алтайском крае девочку не спасли из-за неисправного дефибриллятора

Медики не спасли девочку из Алтайского края, у которой при странных обстоятельствах серьезно ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала мать, пострадавшая пожаловалась на сильные боли в спине. Также родители заметили, что дочери было тяжело стоять на ногах. Во время посещения больницы специалисты не выявили переломов или трещин. Пациентке диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника.

Спустя некоторое время температура у школьницы упала до 33 градусов, губы посинели. Родители вызвали скорую помощь.

«Приехавший медик, по словам матери, просто растерялся и не знал, что делать. В итоге рекомендовали продолжать лечить «ушиб» и уехали», – сообщается в публикации.

Самочувствие девочки продолжало ухудшаться, спустя два часа ее сердце остановилось. Медики прибыли быстро, но, по данным издания, дефибриллятор оказался неисправным. Спасти пациентку не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

