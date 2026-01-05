Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

У восьмилетней девочки остановилось сердце спустя два часа после приезда медиков

КП: в Алтайском крае девочку не спасли из-за неисправного дефибриллятора
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Медики не спасли девочку из Алтайского края, у которой при странных обстоятельствах серьезно ухудшилось самочувствие. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала мать, пострадавшая пожаловалась на сильные боли в спине. Также родители заметили, что дочери было тяжело стоять на ногах. Во время посещения больницы специалисты не выявили переломов или трещин. Пациентке диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника.

Спустя некоторое время температура у школьницы упала до 33 градусов, губы посинели. Родители вызвали скорую помощь.

«Приехавший медик, по словам матери, просто растерялся и не знал, что делать. В итоге рекомендовали продолжать лечить «ушиб» и уехали», – сообщается в публикации.

Самочувствие девочки продолжало ухудшаться, спустя два часа ее сердце остановилось. Медики прибыли быстро, но, по данным издания, дефибриллятор оказался неисправным. Спасти пациентку не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти ребенок впал в кому после ДТП.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562405_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+