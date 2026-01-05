Пелагея может заменить Долину на концерте в Доме музыки

Блогерша Жигалова: Пелагея и Дранга выступят в Доме музыки в день концерта Долиной

Певица Пелагея и аккордеонист Петр Дранга могут заменить Ларису Долину на концерте в Московском международном Доме музыки (ММДМ). Об этом сообщает в Telegram-канале блогерша и журналистка Алена Жигалова.

Как заметила Жигалова, Пелагея и Дранга выступят 6 марта в Доме музыки. В это время должна была проводить концерт Долина. В афише ММДМ все еще присутствует выступление народной артистки.

При этом концерты Долиной, а также Пелагеи и Дранги стоят на одной дате, времени и площадке. Сказано, что мероприятия пройдут в Светлановском Зале.

3 января издание kp.ru утверждало, что юбилейный концерт Долиной в Москве якобы отменили из-за плохих продаж билетов на мероприятие.

Отмечалось, что билеты на шоу продавались примерно полгода, однако к концу декабря 2025-го было продано примерно 15% от общего числа мест. На этом фоне организаторы якобы решили назначить новую дату проведения концерта, чтобы успеть заполнить зал.

Представитель певицы Сергей Пудовкин заявил, что концерт Долиной «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится.

