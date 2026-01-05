Размер шрифта
Стали известны наиболее высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли

Dream Job: самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли — более 200 тысяч
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли получают руководители проектов и специалисты по бурению – 207–233 тысячи рублей. Об этом рассказал основатель и генеральный директор платформы с отзывами о работодателях Dream Job Борис Курбатов в беседе с РИА Новости.

По его словам, медианная зарплата в отрасли — примерно 80 тысяч рублей, а средняя — 100 тысяч, что, отметил Курбатов, выше среднего по рынку.

«Среди самых высокооплачиваемых позиций – руководители проектов и инженеры по бурению. Медианная зарплата руководителя проектов составляет 200 тысяч рублей, а средняя – 233,3 тысячи рубля. Для инженеров по бурению – 195 тысяч рублей и 207,1 тысячи рублей соответственно», – сказал глава платформы.

До этого в пресс-службе hh.ru рассказали, что в наступившем году зарплаты разработчиков программного обеспечения (ПО), финансовых аналитиков и дата-сайентистов вырастут больше всего. Оплата труда разработчиков ПО по итогам 2025 года составляла порядка 284 тысяч рублей. Повысится зарплата и у финансовых аналитиков, дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению специалистов по кибербезопасности, product-менеджеров и системных инженеров.

Ранее россиянам рекомендовали заранее настраиваться на работу после праздников.

