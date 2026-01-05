В Пермском крае произошло частичное отключение теплоснабжения

Часть домов в Пермском крае осталась без отопления после аварии на котельной

Авария на котельной оставила без теплоснабжения ряд жилых домов в поселке Теплая гора в Пермском крае. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, аварийная ситуация возникла на котельной в Горнозаводском округе. В настоящее время на объекте проводятся восстановительные работы, ход которых контролирует прокуратура.

«На месте создан штаб по ликвидации последствий [аварии] и восстановлению работоспособности котельной. Принимаются меры по обеспечению населения отопительными приборами, созданию мобильного пункта обогрева», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в поселке Промысла для граждан открыли пункт временного размещения.

Прокурор Горнозаводского округа Максим Трегубов лично выехал на место происшествия. Сотрудниками надзорного ведомства была организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Специалистам предстоит дать правовую оценку действиям ответственных лиц и принять меры прокурорского реагирования, если для этого будут основания.

