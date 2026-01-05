Размер шрифта
В Ленобласти в массовом ДТП пострадал ребенок, он впал в кому

Мегаполис: в Ленобласти ребенок впал в кому после ДТП
Telegram-канал «Мегаполис»

В Ленобласти ребенок серьезно пострадал в аварии с участием трех транспортных средств. Об этом сообщает «Мегаполис».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел за два часа до Нового года. Как рассказала одна из участниц, их семья ехала по дороге 41К-078. Она вместе с мужем находилась в Renault. Машиной Audi с другими членами семьи управлял супруг сестры.

Недалеко от Новосаратовки они заметили грузовик-манипулятор, который врезался в оба автомобиля и задел ехавший мимо Volkswagen. По словам женщины, водитель большегруза был пьян.

Всего травмы получили 11 человек, но в больницах оказались семеро, трое из них (муж женщины, ее сын и супруг сестры) оказались в тяжелом состоянии. Муж сестры получил переломы шеи, таза и лицевых костей.

«Оба мужчины и мальчик до сих пор в больницах, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Ребенок в коме», – сообщается в публикации.

На данный момент все трое остаются в медучреждении. Мужа женщины прооперировали.

Ранее беременная впала в кому после инъекции от фельдшеров.

