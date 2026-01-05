Президента Финляндии обвинили в лицемерии после заявления об атаке на Венесуэлу

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил президента Финляндии Александра Стубба в лицемерии из-за его заявления об атаке США на Венесуэлу. Эксперт прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле», — отметил Малинен.

4 января Стубб на своей странице в социальной сети X опубликовал пост, в котором призвал соблюдать международное право. В то же время президент Финляндии назвал сфальсифицированными выборы в Венесуэле, прошедшие в 2024 году. По его мнению, победивший тогда глава государства Николас Мадуро является нелегитимным президентом.

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле: взрывы произошли в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна и ряде других объектов. Американский лидер Дональд Трамп назвал успешной проведенную в республике операцию и заявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги. Как сказал хозяин Белого дома, задержанный политик больше не является президентом Венесуэлы, при этом США берут на себя управление латиноамериканской страной «до передачи власти».

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу.