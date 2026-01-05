Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Президента Финляндии обвинили в лицемерии после заявления об атаке на Венесуэлу

Профессор Малинен обвинил Стубба в лицемерии из-за слов об атаке на Венесуэлу
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил президента Финляндии Александра Стубба в лицемерии из-за его заявления об атаке США на Венесуэлу. Эксперт прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в социальной сети X.

«Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле», — отметил Малинен.

4 января Стубб на своей странице в социальной сети X опубликовал пост, в котором призвал соблюдать международное право. В то же время президент Финляндии назвал сфальсифицированными выборы в Венесуэле, прошедшие в 2024 году. По его мнению, победивший тогда глава государства Николас Мадуро является нелегитимным президентом.

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле: взрывы произошли в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна и ряде других объектов. Американский лидер Дональд Трамп назвал успешной проведенную в республике операцию и заявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги. Как сказал хозяин Белого дома, задержанный политик больше не является президентом Венесуэлы, при этом США берут на себя управление латиноамериканской страной «до передачи власти».

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562303_rnd_6",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+