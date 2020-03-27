Мадуро отверг обвинения США в наркотерроризме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обвинения со стороны американских властей касательно причастности бывшего лидера республики к наркоторговле, являются ложными. Трансляция его заявления была в Twitter.

Он подчеркнул, что страна «удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков» на протяжении 15 лет.

«Наша жизнь была борьбой за интересы общества, моя жизнь была ежедневной борьбой (за интересы) народного и рабочего движения», — заявил Мадуро.

Ранее стало известно, что США обвинили Мадуро и четырех других представителей властей Венесуэлы в наркотерроризме.

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