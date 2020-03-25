Росздравнадзор передали в подчинение Минздраву
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Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Росздравнадзор передадут в ведение Минздрава страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно настоящему указу, Росздравнадзор передадут в подчинение Минздраву «в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения».
«Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации», — говорится в документе.
Отмечается, что данный указ начинает действие со дня его подписания.
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