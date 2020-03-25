Эксперт: перенос голосования показывает приоритеты Путина

Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала предложение российского лидера Владимира Путина перенести из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию на более поздний срок.

По ее словам, такое решение показывает, что Путину важно здоровье россиян.

«Решение о переносе срока голосования по поправкам в Конституцию дает убедительный аргумент в пользу того, что для президента ключевым приоритетом является здоровье граждан. В сложившейся ситуации очевидно, что предпринимаемые федеральным правительством и руководителями регионов широкомасштабные меры по блокированию распространения коронавируса вносят существенные коррективы в заявленные ранее планы», — отметила она.

Кроме того, политолог указала на сложности реализации массового участия граждан в голосовании по поправкам в сложившейся ситуации.

«Поэтому предложение президента является обоснованным и прогнозируемым. С этим решением трудно не согласиться. Логичное, предсказуемое и аргументированное решение», — подытожила Гаман-Голутвина.