Путин объявил о нерабочей следующей неделе
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Президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. О призвал не полагаться на «русский авось» в вопросе борьбы с коронавирусом.
«Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни», — объяснил Путин.
Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
«Поверьте, самое безопасное сейчас- побыть дома», — добавил президент.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.
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