Украина может столкнуться с нехваткой топлива из-за мобилизации

После 18 мая Украину может ждать топливный коллапс из-за новых мобилизационных ограничений на выезд дальнобойщиков за рубеж. Об этом предупредил Дмитрий Леушкин, глава одной из украинских сетей АЗС, выступая на телеканале «Киев24».

«18-го числа грузовики с водителями, не имеющими QR-кода, перестанут выпускать за границу. А для получения QR-кода нужно прийти в ТЦК и пройти медкомиссию. Если это произойдет, топливный кризис у нас на пороге», — заявил Леушкин.

По его словам, под угрозой также поставки лекарств и другого импортного товара.

«Вы понимаете, что мы всё импортируем. Как только в рейсах останется лишь 5% грузовиков — это коллапс», — посетовал глава АЗС.

Ранее вице-президент ассоциации автоперевозчиков Владимир Балин предрекал остановку рынка из-за отказа водителей без брони от призыва выходить на маршруты.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля этого года подписал закон об усилении мобилизации в стране, он вступит в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные украинцы в течение 60 дней (с 18 мая) обязаны обновить свои данные в военкомате. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу до тех пор, пока в стране действует военное положение. Уклонистам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине