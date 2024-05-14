Суд обязал 81-летнюю жительницу российской деревни вывозить мусор и платить за это

Единственную жительницу поселка Светлый в Воронежской области пытаются заставить платить за самостоятельный вывоз мусора в соседнее село, сообщил в Telegram-канале внук пенсионерки, общественник Юрий Родионов.

По его словам, компания «Вега», которая занимается вывозом мусора в Аннинском районе, не следит за соблюдением СанПиН, а также нарушает федеральные и областные нормы, при этом желая получать с местных жителей деньги. Мужчина утверждает, что сотрудники компании ни разу не приехали в деревню к его бабушке, но обязали ее платить за вывоз мусора, который исполняется только на поддельных документах.

«Вот уже полгода мусорная мафия региональный оператор по обращению с мусором ООО «ВЕГА» пытается по беспределу засудить мою бабушку — 81-летнюю Родионову Зою. Мусорщики хотят заставить ее носить мусор за 7 км от дома и еще платить за это... Мы готовимся судиться с мусорщиками в областном суде. Мы уже подали апелляцию и сейчас ждем назначение даты заседания. Мы настроены идти до победного. Хоть до Верховного Суда Российской Федерации», — написал внук женщины.

В «Веге» затруднились ответить на заданный журналистами вопрос, сколько раз мусоровоз приезжал к пожилой женщине.

«Правомерность начислений и оказания услуг установлены в судебном порядке материалами дела. Позиция недобросовестных граждан, которая направлена на уклонение от уплаты услуг, всегда сводится к одному – мусора нет, региональный оператор услугу не оказывает. Гражданке необходимо погасить имеющуюся задолженность и впредь не допускать просрочки платежей», – заявила директор мусорной компании Оксана Сомова.

Ранее на переполненных мусорных баках в Саратове поместили портреты мэра города.