Новый министр спорта объяснил, как будет работать

Новый министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что будет работать жестко. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вертикаль в Минспорта будет только укрепляться, холодца не будет, будет все жестко ради интересов миллионов наших людей. Будет ли меняться команда? Надо сначала познакомиться», — заявил Дегтярев.

Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Михаил Дегтярев ответил на вопрос об участии в Олимпиаде.