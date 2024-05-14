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Пенсионерку госпитализировали после удара током от дверного звонка

mk.ru: в Подмосковье пенсионерку ударило током от дверного звонка

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В подмосковном поселке Калининец пожилая женщина пострадала от удара током, она потеряла сознание и ударилась головой о бетонный пол. Об этом сообщает mk.ru.

73-летняя пенсионерка из поселка Калининец пошла в гости к соседке, она нажала на кнопку двери звонка, и ожидая, пока ей откроют дверь, другой рукой взялась за перила. В этот момент пожилую женщину ударило током, она потеряла сознание и ударилась головой о бетонный пол.

С электротравмой и сотрясением головного мозга ее госпитализировали, после обследования пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение. По данным mk.ru, женщину ударило током из-за нарушений при установке двери, мастера могли пробить проводку при закреплении дверной коробки.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае ребенка ударило током во время запуска воздушного змея. Порывом ветра игрушку унесло на провода ЛЭП, ребенок получил удар током, спасти его не удалось. По предварительной информации, воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт.

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