Заседание Совета по культуре с участием Путина перенесли

Заседание Совета по культуре и искусству, которое должно было состояться в Санкт-Петербурге 25 марта с участием президента РФ Владимира Путина, перенесли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого.

По его словам, заседание перенесено на другую дату, она пока неизвестна.

Дополнительная информация появится позже, отметил Толстой.

«Сегодня он не состоится. Я не уполномочен говорить о причинах переноса», — сказал он.