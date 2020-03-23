Вице-канцлер ФРГ рассказал о самочувствии ушедшей на карантин Меркель
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Вице-канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что канцлер Ангела Меркель здорова и чувствует себя хорошо, передает ТАСС.
Шольц рассказал, что Меркель активна и участвует в заседании правительства в режиме видеоконференции.
22 марта Меркель решила самоизолироваться, так как у врача, делавшего ей ранее прививку, выявили коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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