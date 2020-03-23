Россия разрешила въезд жителям ДНР и ЛНР
Правительство России разрешило въезд в страну жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.
В этом документе говорится, что решение принято исходя из соображений гуманности в связи с экономической и транспортной блокадой отдельных районов ДНР и ЛНР со стороны Украины.
Указ корректирует распоряжение от 16 марта, ограничивающее въезд в Россию граждан других стран, в том числе Белоруссии, из-за пандемии коронавируса.
При этом отмечается, что Роспотребнадзору предстоит обеспечить санитарно-карантинный контроль за въезжающими из ДНР и ЛНР гражданами.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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