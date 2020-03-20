В Кремле приветствуют решение США отправить в Москву советника Трампа

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно воспринимает сообщения о том, что делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом представитель Кремля отметил, что пока не видел информации от МИД РФ об официальной ноте со стороны США на этот счет.

«Я не видел информации из нашего МИДа о том, что официальная была нота на этот счет. Но мы слышали это заявление, это весьма позитивное заявление», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вместо Трампа: в США определились с делегацией на парад в Москву