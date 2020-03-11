В Госдуме объяснили, как работает поправка о президентских сроках

Поправка Валентины Терешковой о президентских сроках касается только действующего президента, который в случае ее одобрения Конституционным судом и народной поддержки сможет баллотироваться на выборах в 2024 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинникова.

«У президента в соответствии с теми поправками, (согласно) которым может возникнуть эта возможность, он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и если граждане за это проголосуют, — вот у него это может возникнуть», — сказал Крашенинников.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, куда входит поправка, позволяющая действующему президенту переизбраться в 2024 году.

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