Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.

Терешкова подчеркнула, что озвучивала желание не политических кругов, а простых россиян.

Депутат Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Позже Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.

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