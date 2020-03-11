Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Терешкова подчеркнула, что озвучивала желание не политических кругов, а простых россиян.
Депутат Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Позже Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.
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