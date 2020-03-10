Трамп отказался сделать тест на коронавирус

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не делал тест на коронавирус COVID-19, передает РИА «Новости».

Глава Штатов уверил, что чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания. В связи с этим он решил не делать тест на выявление вируса.

Однако Трамп выразил готовность сделать тест, если заметит какие-либо предпосылки заражения вирусом.

По последним данным, более 700 человек заразились в США коронавирусом, при этом погибли 22 человека. Всего в мире инфицированы вирусом свыше 116 тыс. человек, выздоровели — 64 726, погибли — 4 084.

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