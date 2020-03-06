Путин заявил, что в будущем необходимо обеспечить сменяемость власти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что для России в данный момент важнее наличие стабильности, но в дальнейшем власти нужна сменяемость. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, во-первых предлагается убрать количество сроков, на которые может быть избран президент.
«Я помню прекрасно, что говорил ветеран в Петербурге. Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду», — заявил Путин.
Он считает, что на этом этапе важнее стабильность, спокойное развитие России, но в дальнейшем, когда страна приобретет «побольше уверенности в себя», «ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти».
«А сейчас закрепить», — добавил Путин.
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