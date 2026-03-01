Размер шрифта
В России вступил в силу закон о локализации автомобилей такси

Закон о локализации автомобилей такси вступил в силу
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Федеральный закон, который устанавливает требования по локализации автомобилей для работы в такси, вступил в силу с 1 марта. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2025 года.

Включение транспортного средства в региональный реестр такси допускается при соблюдении одного из двух условий. Необходимо соответствие уровню локализации авто (не менее 3,2 тыс. баллов) или производство автомобиля должно быть в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для отдельных регионов предусмотрен переходный период. Так, в Сибирском федеральном округе и Калининградской области требования вступят в силу только в 2028 году.

Несколькими днями ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что министерство внесло в правительство полный перечень локализованных автомобилей, для работы в такси. Еще в октября стало известно, что в список вошли модели автомобилей УАЗ, Lada, Sollers, Voyah, Evolute, «Москвич». Позже к ним был добавлен бренд Haval, автомобили которого производятся в России.

Ранее перевозчик назвал семь главных минусов электромобиля «Атом» для такси.

 
