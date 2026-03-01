В Иране назвали цели атак на Ближнем Востоке

Иранские войска не собираются наносить удары по странам региона, целью являются американские военные базы, которые Республика считает территорией США. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в эфире IRIB.

«Базы США не являются территорией стран региона, они являются территорией США. Мы не намереваемся атаковать страны региона… Мы атаковали и продолжим атаковать базы в регионе, пока они будут под контролем США», — сказал он.

Лариджани также добавил, что иранская сторона предупреждала США через посольство Швейцарии, что атакует американские базы в случае агрессии.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

