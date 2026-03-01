Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы безопасные для аллергиков цветы, которые можно подарить на 8 Марта

Врач Махова: для аллергиков безопасны букеты с тюльпанами, орхидеями и розами
Geovanna Cassia/Shutterstock/FOTODOM

Безопасными для аллергиков варианты букетов на 8 Марта станут композиции с розами, тюльпанами, орхидеями, альстромериями и гвоздиками, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Идеальный выбор для подарка, если у женщины чувствительная слизистая — розы с нераспустившимися бутонами и без резкого запаха. Важно также учесть, что красные и бордовые розы безопаснее желтых и оранжевых, так как в них меньше пыльцы. На второе место по безопасности для склонных к аллергии дам можно поставить тюльпаны, если у них не осыпается пыльца с тычинок. Лучше выбирать плотные, закрытые бутоны», — посоветовала доктор.

Орхидеи (фаленопсис) — еще один хороший вариант, они практически не пахнут, не имеют пыльцы. Еще один безопасный вариант — альстромерии. У них нет запаха, они долго стоят и редко вызывают аллергическую реакцию.

«Гвоздики тоже могут подойти, но при условии, что букет не старый и не начал подгнивать (гниль дает плесень, которая тоже может спровоцировать появления симптомов аллергии). Не совсем классическим вариантом подарка могут стать суккуленты в горшке. Они вообще не цветут, зато символизируют вечную любовь и точно безопасны», — рассказала врач.
Аллергию на букеты можно отличить по симптомам, которые напоминают простуду, но при этом проявляются только там, где стоит букет. Если вы вынесли цветы из комнаты, и через 30-60 минут стало легче дышать — это аллергия.

В этом случае вынесете букет на улицу или на застекленный балкон. Промойте глаза, нос, протрите пыль, умойтесь, и смените одежду, если контактировали с букетом. Если симптомы сильно выражены, примите антигистаминные препараты и запишитесь на прием к аллергологу.

Ранее россиянам рассказали, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта из-за риска аллергии.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!