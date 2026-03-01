Выросло число погибших после удара по начальной школе в Иране

Mizan: число погибших после удара по начальной школе в Иране выросло до 148

Число учеников начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек, погибших после атаки Израиля и США на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, возросло до 148. Об этом сообщает агентство Mizan, ссылаясь на местные власти.

«Число погибших возросло до 148 [человек], раненых — до 95», — говорится в публикации.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в ходе заседания Совбеза ООН обвинил США и Израиль в убийстве более 100 детей.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

