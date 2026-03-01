Размер шрифта
Политика

Глава МИД Украины назвал «безрассудными» ответные удары Ирана

Сибига: иранский режим доказывает свою безрассудную политику
Valentyn Ogirenko/Reuters

Ответные атаки Ирана на американские военные базы в странах Персидского залива и Ближнего Востока являются «безрассудными». Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министр отметил, что Украина выражает солидарность с Бахрейном, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ «в связи с безрассудными атаками Ирана».

«Иранский режим снова и снова доказывает свою преступную политику насилия, террора и агрессии внутри страны и за ее пределами. Этому должен быть положен конец. Мы осуждаем эти удары, подтверждаем нашу непоколебимую поддержку иранского народа и призываем все страны поддержать его право жить в безопасности, мире и процветании, свободном от угнетения», — отметил Сибига.

28 февраля США вместе с Израилем нанесли несколько ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп объяснил атаку нежеланием иранских властей отступать от своих ядерных амбиций.

Иран в ответ ударил по Израилю и по военным базам США на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. СМИ сообщали, что армия Ирана нанесла удары по 14 базам на Ближнем Востоке. В частности, удары наносились по Абу-Даби и по Дубаю.

Затем Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, после чего служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории армии Ирана.

Ранее сенатор Грэм назвал «жалкой» позицию Европы по Ирану.

 
