Трамп сделал предупреждение Ирану

Трамп предупредил, что Иран ожидает более сильный удар при одном условии

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран столкнется с еще более сильным ударом, если Тегеран попытается ответить на атаку.

«Иран только что заявил, что они собираются нанести очень сильный удар сегодня, сильнее, чем когда-либо. Им не стоит этого делать, в противном случае мы нанесем по ним удар невиданной силы, которая не применялась прежде», — написал он.

Несколько часов назад глава Белого дома заявил, что договориться с Ираном «стало легче, чем день назад».

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Трамп заявил, что США будут бомбить Иран неделю или дольше.