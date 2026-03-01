Стало известно, как долго будет закрыто воздушное пространство Ирана

Воздушное пространство Ирана, скорее всего, будет закрыто до первой половины дня 3 марта. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«Воздушное пространство страны закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени 3 марта (11:30 мск)», - сказал он.

Ранее ожидалось, что полеты над Ираном возобновятся 1 марта.

Источники агентства в авиадиспетчерских кругах также заявили, что воздушное пространство Кувейта, Катара и Бахрейна будет закрыто до 13:00 (мск) 1 марта. В данный момент также закрыты полеты над Израилем, Ираком, Сирией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

